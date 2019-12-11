В Курской области ожидается морось и туман

СЕГОДНЯ 14:43 2019-12-11T14:43:12+03:00

Незначительная резкость при управлении при гололедице может привести к заносу Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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С вечера 11 декабря и в течение суток на территории Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие моросящие осадки, туман. Ночью местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью от -3…+2 °С, днем -1…+4 °С.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Если возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.

В случае беды нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

ИСТОЧНИК KP.RU