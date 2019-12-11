В Курске очередной прорыв: по Фатежским улицам течет кипяток
11 декабря утром на улице Павлуновского прорвало теплосеть. По предварительным данным, причиной повреждения трубы стала коррозия. Как следствие - нагретая вода попала в теплосетевой канал и выступила в районе Фатежских улиц.
— Сейчас ремонтные бригады откачивают воду, чтобы приступить к работе на участке сети, - сообщили в «Квадре».
На время работ подача горячей воды и тепла приостановлена для одного дома - по адресу улица Павлуновского, 112.
Напомним, на протяжении последнего месяца в Курске произошло сразу несколько крупных аварий в Центральном округе. Так, 10 декабря в северо-западном микрорайоне произошли два порыва на теплотрассе. В зоне отключения отопления и горячей воды оказалось более 37 тысяч курян, школы, детсады, поликлиника, ряд социальных объектов.
Разбираться с критической ситуацией, сложившейся в Курске с теплосетями, приедет замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров. Об этом сообщил в соцсетях Роман Старовойт.
ИСТОЧНИК KP.RU