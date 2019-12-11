В Курске очередной прорыв: по Фатежским улицам течет кипяток

СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-11T14:24:10+03:00

На протяжении последнего месяца в Курске произошло сразу несколько крупных аварий

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11 декабря утром на улице Павлуновского прорвало теплосеть. По предварительным данным, причиной повреждения трубы стала коррозия. Как следствие - нагретая вода попала в теплосетевой канал и выступила в районе Фатежских улиц.

— Сейчас ремонтные бригады откачивают воду, чтобы приступить к работе на участке сети, - сообщили в «Квадре».

На время работ подача горячей воды и тепла приостановлена для одного дома - по адресу улица Павлуновского, 112.

Напомним, на протяжении последнего месяца в Курске произошло сразу несколько крупных аварий в Центральном округе. Так, 10 декабря в северо-западном микрорайоне произошли два порыва на теплотрассе. В зоне отключения отопления и горячей воды оказалось более 37 тысяч курян, школы, детсады, поликлиника, ряд социальных объектов.

Разбираться с критической ситуацией, сложившейся в Курске с теплосетями, приедет замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров. Об этом сообщил в соцсетях Роман Старовойт.

ИСТОЧНИК KP.RU