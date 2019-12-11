Разбираться в причинах аварий на курских теплосетях приедет замминистра

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-11T13:56:16+03:00

Крупные аварии на теплосетях в центре Курска происходят почти каждую неделю Фото: предоставлено пресс-службой

10 декабря без отопления и горячей воды оказалось более 37 тысяч курян, школы, детсады, поликлиника и другие соцобъекты

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"В декабре в Курск приедет замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров, с которым мы обсудим дальнейшие действия по ситуации с "Квадра", - сообщил в соцсетях губернатор региона Роман Старовойт. Также планируется встреча губернатора с гендиректором "Квадры" Семеном Сазоновым. По мнению главы региона компания должна увеличить объем инвестиций на ремонт сетей, а также уже сейчас провести дополнительную проверку состояния сетей, чтобы избежать новых аварий.

Напомним, на протяжении последнего месяца в Курске произошло сразу несколько крупных аварий в Центральном округе Курска.

Так, 10 декабря в северо-западном микрорайоне Курска произошли два порыва теплотрассе. В зоне отключения отопления и горячей воды оказалось более 37 тысяч курян, школы, детсады, поликлиника, ряд социальных объектов. Предварительной причиной называют наружную коррозию сети.

Без отопления и горячей воды куряне провели в этот раз более 12 часов. Региональная администрация предложила желающим обогреватели.

ИСТОЧНИК KP.RU