Разбираться в причинах аварий на курских теплосетях приедет замминистра
"В декабре в Курск приедет замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров, с которым мы обсудим дальнейшие действия по ситуации с "Квадра", - сообщил в соцсетях губернатор региона Роман Старовойт. Также планируется встреча губернатора с гендиректором "Квадры" Семеном Сазоновым. По мнению главы региона компания должна увеличить объем инвестиций на ремонт сетей, а также уже сейчас провести дополнительную проверку состояния сетей, чтобы избежать новых аварий.
Напомним, на протяжении последнего месяца в Курске произошло сразу несколько крупных аварий в Центральном округе Курска.
Так, 10 декабря в северо-западном микрорайоне Курска произошли два порыва теплотрассе. В зоне отключения отопления и горячей воды оказалось более 37 тысяч курян, школы, детсады, поликлиника, ряд социальных объектов. Предварительной причиной называют наружную коррозию сети.
Без отопления и горячей воды куряне провели в этот раз более 12 часов. Региональная администрация предложила желающим обогреватели.
ИСТОЧНИК KP.RU