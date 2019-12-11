2019-12-11T09:16:05+03:00
Происшествия

Псевдо-арендатор обманул курянку на 30 тысяч рублей

В мошенничестве подозревают жителя Ульяновской области
Ольга ДАНИЛОВА
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Подозреваемый арестованПодозреваемый арестованФото: Из архива КП.
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Курские полицейские задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве. Среди потерпевших жительница Курска, которая сдавала квартиру через сайт рекламных объявлений. 36-летней женщине позвонил неизвестный и без просмотра квартиры захотел забронировать жилье и сразу перевести предоплату за несколько месяцев. Вместо того, чтобы перечислить деньги по номеру телефона или номеру банковской карты, он убедил курянку, что у него есть специальный счет, и ему необходим чек о совершении операции, а для этого женщине необходимо проследовать к банкомату.

Вскоре, находясь постоянно на связи, мужчина сказал, что случайно перевел на карту женщины неверную сумму и просил вернуть разницу. Женщина, следуя указаниям мошенника, перечислила свои 30 тысяч рублей. Полицейские установили, что к хищению причастен 28-летний житель Ульяновской области.

Сейчас он арестован, и останется под арестом до окончания следствия. Также следователями будет проведена работа по возмещению ущерба. В случае, если подозреваемый не возместит украденную сумму, на его имущество наложат арест для дальнейшей реализации и покрытия убытка пострадавших, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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