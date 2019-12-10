На трех площадках Курска развернутся межрегиональные ярмарки

СЕГОДНЯ 17:57 2019-12-10T17:57:44+03:00

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В преддверии новогодних праздников на трех городских площадках будет организована торговля продовольственными и промышленными товарами российских и белорусских производителей. Куряне смогут купить трикотажные изделия, текстиль, обувь, хозяйственные товары и посуду, сувениры, детские игрушки.

С 9 по 14 декабря работает площадка около гипермаркета «Линия» по улице 50 лет Октября, 98 (остановка общественного транспорта «ЮЗГУ»). С 16 по 21 декабря торговля развернется на площади Советов (перед цирком). С 23 по 28 декабря посетителей приглашают на площадку около гипермаркета «Европа» по улице1-й Вишневой, 17 (остановка общественного транспорта «Магазин «Полет»).

Напомним, что с 16 декабря 2019 года по 15 января 2020 года на Театральной площади Курска пройдет новогодняя и рождественская торговля. В целях единого архитектурно-художественного и стилистического оформления праздничного мероприятия, на площади разместят «Новогодние домики».

ИСТОЧНИК KP.RU