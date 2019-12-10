2019-12-10T15:02:22+03:00
Происшествия

Без тепла и горячей воды остаются более 37 тысяч курян

МЧС уточнило масштабы ЧП: в зону отключения попали 231 многоэтажка, пять детсадов, три школы, поликлиника, вуз, Дом искусств и еще два соцучреждения
Ольга ДАНИЛОВА
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Масштабы очередной аварии оказались больше, чем сообщали сначалаМасштабы очередной аварии оказались больше, чем сообщали сначалаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Как уже сообщала "КП", рано утром 10 декабря в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о проведении ремонтно-восстановительных работ двух участков магистрального трубопровода в Северо - Западном микрорайоне Центрального округа Курска - участки тепловой сети по адресу Курск, улицы 50 лет Октября и Студенческая.

По уточненным данным в зону отключения попадают 231 многоквартирный жилой дом различной этажности (5 - 17 этажных) в Северо - Западном микрорайоне с населением 37426 человек.

Социально-значимые объекты:

- три школы - СОШ 59, СОШ №40, СОШ №19;

- пять детсадов – д/с №135, д/с №4, д/с № 5, д/с №10, д/с №71;

- ДЮСШ №6, Дом искусств РИТМ, КГПК, ЮЗГУ;

- поликлиника №5.

На месте работают оперативная группа УГОЧС Курска, ОГ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области», аварийно-восстановительные бригады ПАО «Квадра» - «Курская генерация».

Теплоноситель не сливался в виду положительной температуры воздуха +30С. Холодное водоснабжение не нарушено, добавили в ведомстве.

Ремонтно-восстановительные работы будут проводиться силами ПАО «Квадра» - «Курская генерация». Всего к ликвидации аварийной ситуации привлечено 33 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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