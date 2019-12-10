Без тепла и горячей воды остаются более 37 тысяч курян
Как уже сообщала "КП", рано утром 10 декабря в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о проведении ремонтно-восстановительных работ двух участков магистрального трубопровода в Северо - Западном микрорайоне Центрального округа Курска - участки тепловой сети по адресу Курск, улицы 50 лет Октября и Студенческая.
По уточненным данным в зону отключения попадают 231 многоквартирный жилой дом различной этажности (5 - 17 этажных) в Северо - Западном микрорайоне с населением 37426 человек.
Социально-значимые объекты:
- три школы - СОШ 59, СОШ №40, СОШ №19;
- пять детсадов – д/с №135, д/с №4, д/с № 5, д/с №10, д/с №71;
- ДЮСШ №6, Дом искусств РИТМ, КГПК, ЮЗГУ;
- поликлиника №5.
На месте работают оперативная группа УГОЧС Курска, ОГ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области», аварийно-восстановительные бригады ПАО «Квадра» - «Курская генерация».
Теплоноситель не сливался в виду положительной температуры воздуха +30С. Холодное водоснабжение не нарушено, добавили в ведомстве.
Ремонтно-восстановительные работы будут проводиться силами ПАО «Квадра» - «Курская генерация». Всего к ликвидации аварийной ситуации привлечено 33 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU