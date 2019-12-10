2019-12-10T11:12:49+03:00
Происшествия

Под Курском водитель «Дэу» сбил парня и скрылся

ДТП произошло в Рыльске
Яна ШЕЛЕСТ
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В результате ДТП молодой человек получил телесные поврежденияВ результате ДТП молодой человек получил телесные поврежденияФото: Из архива "КП"
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9 декабря примерно в восемь часов утра 82-летний водитель автомобиля «Деу Матиз» на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина в Рыльске, по предварительным данным, сбил 17-летнего парня, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП молодой человек получил телесные повреждения. Водитель с места ДТП скрылся, но потом его разыскали.

Похожее ДТП произошло 8 декабря вечером на автодороге МоскваБелгород. Здесь неустановленный водитель сбил 22-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в зоне видимости перехода. Парень получил ранения, а водитель также скрылся с места ДТП и сейчас его разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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