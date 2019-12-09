Разыскивается водитель, сбивший под Курском пешехода

СЕГОДНЯ 12:08 2019-12-09T12:09:44+03:00

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8 декабря около восьми часов вечера на 564 километре автодороги Москва – Белгород неизвестный водитель неустановленного автомобиля сбил 22-летнего пешехода. Молодой человек переходил проезжую часть недалеко от пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил различные телесные повреждения, а водитель с места ДТП скрылся, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02, а также по телефону дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Медвенскому району (47146)4-11-02.

ИСТОЧНИК KP.RU