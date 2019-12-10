В Курске откроется приемная Деда Мороза

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-10T10:18:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Курск продолжает преображаться к Новому году. На городских улицах развесили светодиодные консоли, а на елках у Знаменского собора засияли гирлянды. На Красной площади появилась сказочная карета. В Железнодорожном округе Курска также установили пушистую красавицу.

На этой неделе появится светомузыкальная ель на Театральной площади. Уже сейчас здание драматического театра украшают волшебные часы. Торговые центры и муниципальные учреждения также преобразились. Кроме того, праздничные украшения появятся и на городском пассажирском транспорте. На основных транспортных магистралях города разместят 170 новогодних консолей трех видов.

16 декабря на Театральной площади Курска начнет работу рождественская ярмарка. В целях единого архитектурно-художественного и стилистического оформления праздничного мероприятия здесь установят «Новогодние домики».

22 декабря в областном центре встретят Деда Мороза, которого будут сопровождать сказочные персонажи. Свою приемную для детей Дедушка Мороз откроет также на Театральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU