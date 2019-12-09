2019-12-09T18:36:46+03:00
Происшествия

Под Курском загорелся деревянный дом

Пожар произошел в Фатеже
Яна ШЕЛЕСТ
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К ликвидации пожара привлекались 12 человек, шесть единиц техникиК ликвидации пожара привлекались 12 человек, шесть единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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9 декабря в «Службу спасения» поступило сообщение о загорании жилого дома в городе Фатеже на улице Никитской. На место происшествия были направлены пожарные 45 ПЧ Фатежского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, сотрудники электрических сетей.

По прибытии в 10:39 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 10:41, ликвидировано в 10:42. В результате пожара в жилом одноэтажном деревянном доме размерами 6х10 метров в комнате площадью пять квадратных метров сгорели вещи б/у, закоптились потолок и стены на всей площади.

К ликвидации пожара привлекались 12 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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