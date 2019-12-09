СЕГОДНЯ 17:37 2019-12-09T17:37:36+03:00

Спасатели будут «ликвидировать» крупную аварию на федеральной трассе

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10 и 11 декабря в Курской области пройдут командно-штабные учения по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры. Согласно легенде, из-за снегопада, образования на дорогах снежных заносов и гололедицы, на федеральной трассе произошла крупная авария.

В учениях будут задействованы органы управления и силы региональной территориальной подсистемы РСЧС. Курян просят соблюдать спокойствие.

3 декабря на территории Курского автовокзала прошли учения по оказанию помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия. По легенде, в аварию попал междугородний рейсовый автобус. 25 человек оказались заблокированными в горящем транспортном средстве.

ИСТОЧНИК KP.RU