В Курской области пройдут командно-штабные учения
10 и 11 декабря в Курской области пройдут командно-штабные учения по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры. Согласно легенде, из-за снегопада, образования на дорогах снежных заносов и гололедицы, на федеральной трассе произошла крупная авария.
В учениях будут задействованы органы управления и силы региональной территориальной подсистемы РСЧС. Курян просят соблюдать спокойствие.
3 декабря на территории Курского автовокзала прошли учения по оказанию помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия. По легенде, в аварию попал междугородний рейсовый автобус. 25 человек оказались заблокированными в горящем транспортном средстве.
ИСТОЧНИК KP.RU