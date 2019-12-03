2019-12-03T15:31:45+03:00
Общество

В Курске на автовокзале прошли учения

По легенде, в ДТП попал междугородний автобус
Яна ШЕЛЕСТ
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Учение прошло достаточно оперативноУчение прошло достаточно оперативноФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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3 декабря на территории Курского автовокзала прошли учения по оказанию помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия. По легенде, в аварию попал междугородний рейсовый автобус. 25 человек оказались заблокированными в горящем транспортном средстве.

Для ликвидации последствий происшествия к месту условной ЧС выехали спасатели ПСЧ № 3 города Курска, специалисты Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи, спасатели Аварийно-спасательной службы региона.

Пожарные потушили автобус, спасатели деблокировали пострадавших и эвакуировали. Вместе с пожарными донесли их на носилках до специально созданной площадки, где им оказали первую помощь. Затем курян погрузили в кареты скорой помощи, которые «доставят» их в больницы.

— Учение прошло достаточно оперативно, всего лишь в течение трех минут на место условной ЧС прибыли огнеборцы, - комментирует директор Центра медицины катастроф Владимир Постаралкин. – Такие учения проводятся ежеквартально, их основная цель – отработать вопросы взаимодействия экстренных служб по оказанию помощи пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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