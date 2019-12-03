В Курске на автовокзале прошли учения
3 декабря на территории Курского автовокзала прошли учения по оказанию помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия. По легенде, в аварию попал междугородний рейсовый автобус. 25 человек оказались заблокированными в горящем транспортном средстве.
Для ликвидации последствий происшествия к месту условной ЧС выехали спасатели ПСЧ № 3 города Курска, специалисты Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи, спасатели Аварийно-спасательной службы региона.
Пожарные потушили автобус, спасатели деблокировали пострадавших и эвакуировали. Вместе с пожарными донесли их на носилках до специально созданной площадки, где им оказали первую помощь. Затем курян погрузили в кареты скорой помощи, которые «доставят» их в больницы.
— Учение прошло достаточно оперативно, всего лишь в течение трех минут на место условной ЧС прибыли огнеборцы, - комментирует директор Центра медицины катастроф Владимир Постаралкин. – Такие учения проводятся ежеквартально, их основная цель – отработать вопросы взаимодействия экстренных служб по оказанию помощи пострадавшим.
ИСТОЧНИК KP.RU