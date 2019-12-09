«Мираторг» увеличивает урожаи

СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-09T16:57:52+03:00

Агрохолдинг собрал в регионе рекордный объем ячменя в 36 455 тонн - на 60 % больше, чем в 2018 году

Изменить размер текста: A A

Растениеводство – важнейшее звено в производственной цепочке, ведь это позволяет полностью обеспечить животных качественным и безопасным кормом. Для получения стабильно высоких урожаев и улучшения качества сельхозугодий используются почвосберегающие и агрономические технологии.

«Мираторг» реализует политику бережного отношения к земле, ежегодно возвращая в сельскохозяйственный оборот необрабатываемые земли. В 2019-м году их площадь превысила 400 га.

Всего в области холдинг обрабатывает более 87 000 га. Наибольший урожай в текущем году получен в Пристенском районе: урожайность озимой пшеницы превысила 61 ц/га, средняя урожайность кукурузы на зерно составила 105,9 ц/га, ярового ячменя - 55,9 ц/га. Валовый сбор зерновых культур компании в Курской области превысил 360 тысяч тонн.Приоритетными для компании остаются озимая пшеница, яровой ячмень, соя и кукуруза.

- Агрохолдинг использует высокоэффективную технику и передовые методы точного земледелия. Используя лучший мировой опыт, «Мираторг» ставит перед собой цель производить отечественный продукт беспрецедентного качества. Строжайший контроль собственного кормопроизводства – важнейшая задача специалистов растениеводческого дивизиона, - отметили в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU