2019-12-09T12:43:28+03:00
Происшествия

В Курске на ПЛК насмерть сбили пешехода

ДТП произошло 8 декабря вечером
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина впоследствии скончалсяМужчина впоследствии скончалсяФото: Из архива "КП"
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8 декабря примерно в 18:50 50-летний водитель автомобиля «Рено» ехал со стороны улицы Лесной в направлении Льговского поворота. На проспекте Ленинского Комсомола он наехал на 32-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства. Мужчина впоследствии скончался, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

8 декабря около восьми часов вечера на 564 километре автодороги МоскваБелгород неизвестный водитель неустановленного автомобиля сбил 22-летнего пешехода. Молодой человек переходил проезжую часть недалеко от пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил различные телесные повреждения, а водитель с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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