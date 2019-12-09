В Курске на ПЛК насмерть сбили пешехода

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-09T12:43:28+03:00

Изменить размер текста: A A

8 декабря примерно в 18:50 50-летний водитель автомобиля «Рено» ехал со стороны улицы Лесной в направлении Льговского поворота. На проспекте Ленинского Комсомола он наехал на 32-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства. Мужчина впоследствии скончался, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

8 декабря около восьми часов вечера на 564 километре автодороги Москва – Белгород неизвестный водитель неустановленного автомобиля сбил 22-летнего пешехода. Молодой человек переходил проезжую часть недалеко от пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил различные телесные повреждения, а водитель с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU