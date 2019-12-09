Курян приглашают на новогоднюю выставку
20 декабря в главном выставочном павильоне в местечке Свобода Золотухинского района будет работать выставка «Новогодняя сказка».
Посетители смогут приобрести продукты и товары к новогоднему празднику, в том числе новогодние игрушки, подарки, сувениры. В рамках выставки состоится дегустация и награждение победителей областного смотра-конкурса «Покупаем курское» и Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».
Праздничное настроение гостям создадут Дед Мороз и Снегурочка, а также артисты Курской филармонии.
Программа универсальной выставки «Новогодняя сказка»
20 декабря
12:00 - Торжественное открытие выставки «Новогодняя сказка»
12:05 - Официальный осмотр выставочных экспозиций продукции региональных производителей
13:00 - Награждение
(параллельно - концертная программа творческих коллективов Курской филармонии)
14:00 - Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
14:30 - Закрытие выставки.
ИСТОЧНИК KP.RU