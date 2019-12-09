Курян приглашают на новогоднюю выставку

СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-09T10:05:23+03:00

Посетители смогут приобрести продукты и товары к новогоднему празднику Фото: Светлана ВОЛКОВА

Здесь пройдет дегустация, гостей будут развлекать артисты и Дед Мороз

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20 декабря в главном выставочном павильоне в местечке Свобода Золотухинского района будет работать выставка «Новогодняя сказка».

Посетители смогут приобрести продукты и товары к новогоднему празднику, в том числе новогодние игрушки, подарки, сувениры. В рамках выставки состоится дегустация и награждение победителей областного смотра-конкурса «Покупаем курское» и Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Праздничное настроение гостям создадут Дед Мороз и Снегурочка, а также артисты Курской филармонии.

Программа универсальной выставки «Новогодняя сказка»

20 декабря

12:00 - Торжественное открытие выставки «Новогодняя сказка»

12:05 - Официальный осмотр выставочных экспозиций продукции региональных производителей

13:00 - Награждение

(параллельно - концертная программа творческих коллективов Курской филармонии)

14:00 - Поздравление Деда Мороза и Снегурочки

14:30 - Закрытие выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU