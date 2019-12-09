Улицы Курска украсили светодиодными консолями

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-09T10:08:31+03:00

На елках у Знаменского собора засияли гирлянды

Вечерний город красив как никогда!

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Курск продолжает преображаться к Новому году. На городских улицах появились светодиодные консоли, а на елках у Знаменского собора засияли гирлянды. Вечерний город как никогда красив!

Повсюду стоят украшенные новогодними шарами ели. На Красной площади уже установили пушистую красавицу. Елку привезли из Золотухино. Высота дерева - 17 метров, размах нижних ветвей – десять.

На городских улицах появились светодиодные консоли

Торговые центры и муниципальные учреждения также преобразились. Кроме того, праздничные украшения появятся и на городском пассажирском транспорте. На основных транспортных магистралях города разместят 170 новогодних консолей трех видов.

На елках у Знаменского собора засияли гирлянды

16 декабря на Театральной площади Курска начнет работу рождественская ярмарка. В целях единого архитектурно-художественного и стилистического оформления праздничного мероприятия здесь установят «Новогодние домики».

ИСТОЧНИК KP.RU