Улицы Курска украсили светодиодными консолями
Курск продолжает преображаться к Новому году. На городских улицах появились светодиодные консоли, а на елках у Знаменского собора засияли гирлянды. Вечерний город как никогда красив!
Повсюду стоят украшенные новогодними шарами ели. На Красной площади уже установили пушистую красавицу. Елку привезли из Золотухино. Высота дерева - 17 метров, размах нижних ветвей – десять.
На городских улицах появились светодиодные консоли
Торговые центры и муниципальные учреждения также преобразились. Кроме того, праздничные украшения появятся и на городском пассажирском транспорте. На основных транспортных магистралях города разместят 170 новогодних консолей трех видов.
На елках у Знаменского собора засияли гирлянды
16 декабря на Театральной площади Курска начнет работу рождественская ярмарка. В целях единого архитектурно-художественного и стилистического оформления праздничного мероприятия здесь установят «Новогодние домики».
ИСТОЧНИК KP.RU