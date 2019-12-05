Новую школу под Курском сдадут 25 декабря
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 25 декабря в Железногорске. Образовательное учреждение отвечает всем современным требованиям: три спортивных зала, большой актовый зал для проведения праздников, новейшее оборудование. Здесь может одновременно обучаться тысяча человек.
Сейчас все работы находятся в завершающей стадии: идет монтаж мебели, оборудования, установка компьютерной техники.
Школу построили в рамках национального проекта «Образование», на что из бюджетов всех уровней было выделено 846 миллионов рублей. Почти 58 миллионов рублей пошло на оснащение образовательного учреждения средствами обучения.
Как сообщили в региональном комитете образования, уроки в новом здании начнутся не ранее середины февраля. Потребуется время для оформления документов и получения лицензий.
ИСТОЧНИК KP.RU