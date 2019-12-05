Курского студента задержали за распространение "травы"

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-05T13:18:48+03:00

Изменить размер текста: A A

По предварительным данным, заниматься распространением марихуаны студент стал совсем недавно. О том, как начать криминальный бизнес он узнал в интернете. На одном из сайтов курянин вступил в переписку с неизвестными людьми, которые на первом этапе за вознаграждение предложили распространить небольшую партию канабиса. Следуя инструкциям, парень забрал из указанного места оптовую партию и сделал несколько закладок с марихуаной. В этот момент молодого человека задержали сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Студент добровольно показал места, где спрятал дозы запрещенных веществ. В настоящее время он сотрудничает со следствием, но до суда останется под стражей.

В соответствии с законами Российской Федерации за распространение наркотиков курянин может получить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, уточнили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU