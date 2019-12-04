Игорь Крутой подарил щенка курскому мальчику

СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-04T17:19:51+03:00

Изменить размер текста: A A

2 декабря в Казани завершился III Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна».

Курскую область представили четверо участников: Максим Юрьев, Анна Пронякина, Софья Савенкова и Никита Пеньков. Софья Савенкова заняла третье место в номинации «Игра на инструментах», чем принесла региону бронзовую награду в общем зачете.

Ребятам вручили ценные подарки и денежное вознаграждение. Мечту Никиты Пенькова исполнил народный артист России, композитор Игорь Крутой: подарил щенка чихуахуа.

- Мы очень рады за наших детей, гордимся их результатами и надеемся, что в следующем году «Добрая волна» накроет Курскую область и мы услышим новых победителей, - сказала председатель Ассоциации приемных родителей Курской области Татьяна Банникова.

Отборочные туры проходили в 11 городах, в том числе в Казани, Севастополе, Владивостоке, Новосибирске, Курске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве. В гала-концерте выступили российские исполнители Юлия Савичева, Юлианна Караулова, Елка, группа М-Band и другие.

В прошлом году от региона в финале приняли участие 16 победителей, был завоеван Гран-при в номинации «Игровой инструмент».

ИСТОЧНИК KP.RU