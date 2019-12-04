2019-12-04T11:56:12+03:00
Происшествия

Под Курском перевернулась иномарка

Водитель и пассажир получили ранения
Яна ШЕЛЕСТ
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Пострадавших доставили в больницуПострадавших доставили в больницуФото: Из архива "КП"
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3 декабря примерно в 08:18 65-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» двигался по автодороге КурскПоныри со стороны Курска в направлении Золотухино. На 38 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением.

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир получили травмы и были доставлены в Золотухинскую центральную районною больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

2 декабря на этой же трассе и тоже утром под колесами ВАЗа погибли две женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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