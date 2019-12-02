Под Курском водитель ВАЗа насмерть сбил двух женщин

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-02T10:52:39+03:00

В результате ДТП пешеходы получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте Фото: УМВД России по Курской области.

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2 декабря 2019 года примерно в 7:15 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал по автодороге Курск – Поныри со стороны поселка Золотухино в сторону Курска.

В результате ДТП пешеходы получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на местеФото: УМВД России по Курской области.

На восьмом километре трассы он, по предварительным данным, около пешеходного перехода сбил двух женщин – 1955 и 1965 годов рождения, которые переходили дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства.

Женщины переходили дорогу слева направо по ходу движения автомобиляФото: УМВД России по Курской области.

В результате ДТП пешеходы получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kursk.kp.ru/video/embed/747241" frameborder="0"></iframe> ДТП в Золотухино.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU