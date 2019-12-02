Под Курском водитель ВАЗа насмерть сбил двух женщин
2 декабря 2019 года примерно в 7:15 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал по автодороге Курск – Поныри со стороны поселка Золотухино в сторону Курска.
В результате ДТП пешеходы получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на местеФото: УМВД России по Курской области.
На восьмом километре трассы он, по предварительным данным, около пешеходного перехода сбил двух женщин – 1955 и 1965 годов рождения, которые переходили дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства.
Женщины переходили дорогу слева направо по ходу движения автомобиляФото: УМВД России по Курской области.
В результате ДТП пешеходы получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
ДТП в Золотухино.Материалы пресс-служб
ИСТОЧНИК KP.RU