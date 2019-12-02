2019-12-02T10:52:39+03:00
Происшествия

Под Курском водитель ВАЗа насмерть сбил двух женщин

ДТП произошло 2 декабря рано утром
Яна ШЕЛЕСТ
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В результате ДТП пешеходы получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на местеВ результате ДТП пешеходы получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на местеФото: УМВД России по Курской области.
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2 декабря 2019 года примерно в 7:15 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал по автодороге КурскПоныри со стороны поселка Золотухино в сторону Курска.

В результате ДТП пешеходы получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте Фото: УМВД России по Курской области.

В результате ДТП пешеходы получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на местеФото: УМВД России по Курской области.

На восьмом километре трассы он, по предварительным данным, около пешеходного перехода сбил двух женщин – 1955 и 1965 годов рождения, которые переходили дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства.

Женщины переходили дорогу слева направо по ходу движения автомобиля Фото: УМВД России по Курской области.

Женщины переходили дорогу слева направо по ходу движения автомобиляФото: УМВД России по Курской области.

В результате ДТП пешеходы получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

ДТП в Золотухино.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

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