2019-12-03T16:32:55+03:00
Общество

Добровольцы предотвратили крупный пожар под Курском

ЧП произошло во Льговском районе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Существовала угроза переброса огня на соседние жилые строенияСуществовала угроза переброса огня на соседние жилые строенияФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Как уже сообщалось ранее, 2 декабря вечером в поселке селекционный Льговского района в жилом доме произошел пожар. Стали известны подробности этого ЧП.

На место происшествия первыми прибыли добровольная пожарная команда Льговского района и добровольная пожарная дружина Селекционного сельсовета. Кровля дома уже горела открытым пламенем. Существовала угроза переброса огня на соседние жилые строения.

Добровольцы с первичными средствами пожаротушения оперативно сдерживали пламя до прибытия профессиональных огнеборцев. Огонь уничтожил кровлю, потолочные перекрытия, повредил мебель и вещи. Предположительной причиной пожара стала неисправность дымохода печи.

Сегодня в Курской области зарегистрировано более 12 тысяч добровольных пожарных. Ежедневно на круглосуточное дежурство в заступают 65 добровольных пожарных команд, общей численностью 189 человек. Они наряду с профессиональными огнеборцами стоят на страже пожарной безопасности родного края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области сменился председатель комитета по культуре
В Курске похолодает до минус десяти градусов
В Курске у должника перед банком арестовали дом, землю и машину
В Курске на автовокзале прошли учения
Сиделицы курской колонии связали подарки для сирот
Куряне старше 50 лет смогут бесплатно пройти переобучение
153 единицы техники убирают от снега курские трассы
В Курске стартует чемпионата России по волейболу
В Курске "Нива" сбила школьника
Курянин в урочище спилил 11 елей
Почти пять тысяч курских выпускников напишут итоговое сочинение
На Курск обрушился снегопад
Под Курском сгорел жилой дом
В Курске затопило детский сад
В Курске выступит Ярослав Сумишевский
В Курске пройдет православный фестиваль искусств
Под Курском обнаружили сорок боеприпасов
Разыскивают водителя, который под Курском сбил женщину