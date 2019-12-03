Добровольцы предотвратили крупный пожар под Курском
Как уже сообщалось ранее, 2 декабря вечером в поселке селекционный Льговского района в жилом доме произошел пожар. Стали известны подробности этого ЧП.
На место происшествия первыми прибыли добровольная пожарная команда Льговского района и добровольная пожарная дружина Селекционного сельсовета. Кровля дома уже горела открытым пламенем. Существовала угроза переброса огня на соседние жилые строения.
Добровольцы с первичными средствами пожаротушения оперативно сдерживали пламя до прибытия профессиональных огнеборцев. Огонь уничтожил кровлю, потолочные перекрытия, повредил мебель и вещи. Предположительной причиной пожара стала неисправность дымохода печи.
Сегодня в Курской области зарегистрировано более 12 тысяч добровольных пожарных. Ежедневно на круглосуточное дежурство в заступают 65 добровольных пожарных команд, общей численностью 189 человек. Они наряду с профессиональными огнеборцами стоят на страже пожарной безопасности родного края.
ИСТОЧНИК KP.RU