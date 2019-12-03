Под Курском сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-03T10:33:39+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек, пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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2 декабря примерно в 22:05 в поселке Селекционный Льговского района загорелся жилой дом. На место ЧП приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 10 города Льгова, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 22:21, ликвидировали полностью - в 22:26. В результате пожара в жилом доме выгорели стены и кровля, из людей никто не пострадал. В ликвидации пожара принимали участие 18 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

1 декабря в Курске на улице Менделеева в однокомнатной квартире загорелся диван. Огонь удалось вовремя потушить.

ИСТОЧНИК KP.RU