В Курске похолодает до минус десяти градусов

СЕГОДНЯ 15:55 2019-12-03T15:55:24+03:00

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4 декабря в Курске ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер западной, ночью 6-11, днем 9-14 м/с. Температура в ночное время составит -5…-10 С°, днем -1…-6 °С.

Как и обещали синоптики, минувшей ночью на Курск обрушился сильный снегопад. Чтобы к утру убрать снег с проезжей части и обработать песко-соляной смесью основные магистрали областного центра на дороги вышло 57 единиц техники, в том числе них 36 комбинированных дорожных машин и 17 погрузчиков. В ближайшие сутки небольшой снегопад продолжится.

Кстати, 3 декабря максимальная температура воздуха 8,3 градуса тепла наблюдалась в 1943 году. А минимальная -22,6 градуса мороза - в 1933 году.

ИСТОЧНИК KP.RU