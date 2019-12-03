Почти пять тысяч курских выпускников напишут итоговое сочинение

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-03T12:14:56+03:00

Пять основных направлений тем сочинений уже огласили Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В предстоящую среду, 4 декабря, во всех регионах России одиннадцатиклассники будут писать итоговое сочинение, которое станет допуском к государственной итоговой аттестации.

В Курской области в этот день за парты в 68 пунктах проведения ЕГЭ сядут 4 677 будущих выпускников. Школьникам с ограниченными возможностями предложат написать изложение.

Утверждены пять открытых направлений для тем итогового сочинения: «Он и она», «Гордость и смирение», «Добро и зло», «Надежда и отчаяние», «Война и мир» - к 150-летию великой книги». Эти направления общие для всей страны, по ним будут составлены конкретные темы эссе, отличающиеся по часовым поясам, сообщили в комитете образования региона.

Темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена. Результатом итогового сочинения (изложения) будет «зачет» или «незачет». К сдаче ЕГЭ и государственного выпускного экзамена допустят только выпускников, получивших «зачет».

- На экзамен не допускаются школьники с фотоаппаратами и видеокамерами, справочниками, заметками и другими средствами хранения информации. Нарушившие эти требования будут удалены с экзамена, - добавили в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU