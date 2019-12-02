2019-12-02T12:57:08+03:00
Происшествия

Курская пенсионерка перечислила мошенникам 280 тысяч рублей

Деньги она заняла у знакомых
Яна ШЕЛЕСТ
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Курянка на протяжении недели собирала деньгиКурянка на протяжении недели собирала деньгиФото: Из архива "КП"
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69-летней курянке позвонили неизвестные и спросили, делала ли она или ее родственники вклад в финансовую пирамиду МММ. Пенсионерка рассказала, что в начале девяностых годов, действительно, доверившись мошенникам, потеряла накопленные деньги.

Женщину уверили, что сейчас всем пострадавшим выплачивают компенсацию, индексированную по нынешним ценам, и женщине должны возвратить около миллиона рублей. Для их получения необходимо активировать счет и внести на него деньги, чем больше будет сумма, тем скорей зачислят компенсацию. Позже внесенная сумма, по словам мошенников, также возвратится.

Курянка на протяжении недели собирала деньги. Занимала их у знакомых и зачисляла на номера и счета, продиктованные звонившими. Деньги через неделю не вернулись, а все телефоны к тому моменту оказались заблокированы.

Мошенников разыскивают. Полиция настоятельно рекомендует ни при каких обстоятельствах, в том числе за обещанные компенсации и выигрыши, не переводить деньги неизвестным людям. Если Вам поступило подобное предложение – это мошенничество. Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой рассказать о возможных способах мошенничеств своим близким и родственникам, особенно пожилым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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