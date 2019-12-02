Курские мамы определят содержимое "Подарка новорожденному"

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-02T12:39:49+03:00

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Сейчас основным подарком, который вручается родителям каждого маленького курянина с 1 июня этого года, является многофункциональное одеяло. Акция проходит за счет благотворительных средств, с 2020 года на эти цели будет предусмотрено финансирование из регионального бюджета. Стоимость подарка составит 2,5 тысячи рублей. Мамы Курской области сами определят его комплектацию.

- Все, что вложим в качестве подарка нашим малышам, будет сертифицированной продукцией, произведенной в Курской области. На заседании мамы предложили включить в перечень комбинезон-трансформер и одеяло. Но мы еще продолжаем принимать предложения: на портале «Действуем вместе» есть опрос (https://clck.ru/KZdLN), просим родителей принять в нем участие, – рассказала замгубернатора Ирина Хмелевская.

Акция «Подарок новорожденному» – одно из мероприятий в рамках федеральной программы «Десятилетие детства», которая проводится до 2028 года. В Курской области в этом году подарок получили родители около восьми тысяч малышей при регистрации рождения в органах ЗАГС. Комплект имеет региональную символику.

ИСТОЧНИК KP.RU