Рядом с курским «Экотексом» установили пробоотборник
В квартире одного из участников инициативной группы жителей, проживающего в непосредственной близости от нашумевшего «Экотекса», установили пробоотборник. Анализы проб, которые делали раньше, не показали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
— Мы стали сталкиваться с мнением, что замеры проходят, когда предприятие не работает. Говорили также, что завод останавливается, пока сотрудники лаборатории и комитета едут к месту. Поэтому по поручению заместителя губернатора Алексея Смирнова мы совместно с жителями проработали вопрос об установке стационарного пробоотборника», - рассказал председатель регионального комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков.
Все полученные данные будут передаваться в онлайн-режиме. Для проверки функционирования оборудования на место ежедневно будет выезжать сотрудник лаборатории.
Напомним, куряне, проживающие в районе поселка «Аккумулятор», начали жаловаться на едкий дым из труб «Экотекса» еще весной. Предприятие было остановлено в связи с выявленными многочисленными нарушениями.
После установки специальных фильтров производство запусти вновь, однако ситуация не нормализовалась и жалобы жителей близлежащих домов на едкий дым не прекратились.
ИСТОЧНИК KP.RU