Рядом с курским «Экотексом» установили пробоотборник

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-02T12:14:38+03:00

Все полученные данные будут передаваться в онлайн-режиме

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В квартире одного из участников инициативной группы жителей, проживающего в непосредственной близости от нашумевшего «Экотекса», установили пробоотборник. Анализы проб, которые делали раньше, не показали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

— Мы стали сталкиваться с мнением, что замеры проходят, когда предприятие не работает. Говорили также, что завод останавливается, пока сотрудники лаборатории и комитета едут к месту. Поэтому по поручению заместителя губернатора Алексея Смирнова мы совместно с жителями проработали вопрос об установке стационарного пробоотборника», - рассказал председатель регионального комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков.

Все полученные данные будут передаваться в онлайн-режиме. Для проверки функционирования оборудования на место ежедневно будет выезжать сотрудник лаборатории.

Напомним, куряне, проживающие в районе поселка «Аккумулятор», начали жаловаться на едкий дым из труб «Экотекса» еще весной. Предприятие было остановлено в связи с выявленными многочисленными нарушениями.

После установки специальных фильтров производство запусти вновь, однако ситуация не нормализовалась и жалобы жителей близлежащих домов на едкий дым не прекратились.

ИСТОЧНИК KP.RU