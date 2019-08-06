2019-08-06T13:01:42+03:00
Происшествия

Курское предприятие загрязняло воду и воздух

В сточных водах обнаружили превышение меди, железа, фенола и другой "химии"
Ольга ДАНИЛОВА
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Тревогу забили местные жители в соцсетяхТревогу забили местные жители в соцсетяхФото: предоставлено пресс-службой
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ООО «Экотекс» остановлен в связи с многочисленными нарушениями, сообщили в администрации региона.

Недавно предприятие было запущено после установки специальных фильтров, однако ситуация не нормализовалась и жалобы жителей близлежащих домов на едкий дым не прекратились.

В рамках мониторинга специалисты департамента экологической безопасности и природопользования Курской области установили, что из производственного помещения ООО «Экотекс» идут выбросы в атмосферный воздух. По этому факту направлено письмо в управление Росприроднадзора по Курской области для проведения ведомством контрольно-надзорных мероприятий и принятия мер против ООО «Экотекс».

На ООО «Экотекс» до сих пор не рассчитаны и не утверждены нормативы предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ разрешенных к выбросам, а также их объемы. Соответствующая документация находится на согласовании в уполномоченных органах, уточнили местные власти.

Кроме того, 29 июля от МУП «Курскводоканал» поступила информация о сбросе стоков темно-бурого цвета в городские очистные сооружения. В ходе выездной проверки экологи совместно со специалистами «Курскводоканала» выяснили, что промышленные стоки, сбрасываемые ООО «Экотекс» в централизованную систему водоотведения, имеют темно-бурый окрас.

«Для определения состава сбрасываемых сточных и канализационных вод произведен отбор проб из контрольного колодца, расположенного на территории ООО «Экотекс», а также из емкости хранения производственных стоков, поступающих после технологических процессов окраски тканей. В результате проведенных лабораторных анализов выяснилось, что превышены показатели предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, таких как медь, железо, цинк, фенолы, нефтепродукты, хлориды, азот аммонийный, марганец, фосфаты, ацетон и кадмий», – отметил директор департамента Константин Поляков.

В итоге, после того как красильные цеха ООО «Экотекс» были остановлены, производственные и канализационные стоки, поступающие на городские очистные сооружения, имеют естественный цвет.

По факту сброса неочищенных сточных вод экологами проводится административное расследование, по итогам которого виновные будут привлечены к ответственности, уточнили в администрации региона.

Также сейчас проводится проверка в отношении завода «Аккумулятор». На выбросы с предприятия жаловались местные жители.

Как сообщили в управлении Росприроднадзора по Курской области, лабораторные исследования уже взяты, они будут готовы в течение семи дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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