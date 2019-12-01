2019-12-01T12:06:14+03:00
Происшествия

Спасатели предупреждают курян о гололедице

Температура воздуха в воскресенье будет колебаться от -3 до +2 градусов
Анна ГРЕБЕНКИНА
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По прогнозу курского Гидрометцентра на территории области в воскресенье, 1 декабря, облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха от 3º мороза до 2º тепла.

Спасатели регионального ГУ МЧС рекомендуют автомобилистам отказаться от поездок в тумане.Так как все предметы в такую погоду воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле. Кроме того, специалисты просят водителей не совершать резких движений при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Во время гололеда все это может привести к заносу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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