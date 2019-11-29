В Курске воры тащили котлы и батареи из строящихся многоэтажек

СЕГОДНЯ 13:39 2019-11-29T13:39:52+03:00

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В Курске задержали прежде судимых, которых подозревают в серии краж. Воры объединились, чтобы тащить из строящихся домов на улице 2-я Агрегатная. После возведения стен и перегородок застройщик оборудовал каждую квартиру котлами и батареями для схемы поквартирного отопления. Долгое время преступники незаконно проникали в жилые и подсобные помещения многоэтажек и воровали дорогостоящее оборудование и металлические радиаторы. Похищенное продавали через сайт бесплатных объявлений.

В Железнодорожном отделе полиции зафиксировано пять таких фактов. Ущерб измеряется сотнями тысяч рублей. До суда для подозреваемые находятся под стражей. Следствие проверяет их на причастность к другим преступлениям.

За кражи со взломом каждый из фигурантов будет привлечен к ответственности по части второй статьи 158 УК РФ. Её санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU