Под Курском перевернулся и загорелся автомобиль

СЕГОДНЯ 13:25 2019-11-29T13:25:31+03:00

Водителя с ранениями доставили в больницу Фото: Из архива "КП"

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28 ноября примерно в 21.20 24-летний водитель автомобиля «Фольксваген» ехал по автодороге «Крым». На 538 километре трассы, он, по предварительным данным, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, перевернулся и загорелся.

В результате ДТП водителя с ранениями различной степени тяжести доставили в клиническую больницу № 4 города Курска, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Еще один автомобиль загорелся в этот вечер в Курске на проспекте Победы. «Тойота Камри» сгорела практически полностью. Причину возгорания устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU