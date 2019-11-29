Под Курском перевернулся и загорелся автомобиль
Водитель получил ранения
Водителя с ранениями доставили в больницуФото: Из архива "КП"
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28 ноября примерно в 21.20 24-летний водитель автомобиля «Фольксваген» ехал по автодороге «Крым». На 538 километре трассы, он, по предварительным данным, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, перевернулся и загорелся.
В результате ДТП водителя с ранениями различной степени тяжести доставили в клиническую больницу № 4 города Курска, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
Еще один автомобиль загорелся в этот вечер в Курске на проспекте Победы. «Тойота Камри» сгорела практически полностью. Причину возгорания устанавливают эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU