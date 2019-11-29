2019-11-29T08:38:34+03:00
Происшествия

В Курске сгорела иномарка

ЧП произошло на проспекте Победы
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП случилось около полуночиЧП случилось около полуночиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 23:14 28 ноября в ГУ МЧС России по Курской области» поступило сообщение о загорании автомобиля на проспекте Победы в Курске.

По данным МЧС по прибытии в 23:18 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 23:21, огонь удалось потушить в 23:25.

В результате пожара в автомобиле «Toyota Camry» поврежден моторный отсек, кузов и салон.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22

ИСТОЧНИК KP.RU

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