В Курске сгорела иномарка
В 23:14 28 ноября в ГУ МЧС России по Курской области» поступило сообщение о загорании автомобиля на проспекте Победы в Курске.
По данным МЧС по прибытии в 23:18 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 23:21, огонь удалось потушить в 23:25.
В результате пожара в автомобиле «Toyota Camry» поврежден моторный отсек, кузов и салон.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22
ИСТОЧНИК KP.RU