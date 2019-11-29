2019-11-29T09:52:48+03:00
Общество

Сегодня в Курске будут звучать сирены

Пройдет проверка системы оповещения
Яна ШЕЛЕСТ
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ГУ МЧС просят курян с пониманием и спокойствием отнестись к проводимой проверкеГУ МЧС просят курян с пониманием и спокойствием отнестись к проводимой проверкеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Сегодня, 29 ноября в Курской области пройдет комплексная проверка системы оповещения. В 10.00 в эфире телеканала «Сейм» будет передаваться учебная информация о проводимой проверке. В 11.50 в муниципальных образованиях в течение трех минут будут прерывисто звучать сирены.

В 11.56 организован перехват эфира «Радио Россия», включены громкоговорители на улице Ленина областного центра с передачей учебной информации о проводимой проверке.

ГУ МЧС просят курян с пониманием и спокойствием отнестись к проводимой проверке. Это плановое мероприятие, которое является надежной гарантией того, что в случае реальной опасности необходимая информация будет оперативно доведена до каждого жителя Курской области.

Услышав сигнал «Внимание всем», нужно дождаться текстового сообщения, внимательно выслушать его и действовать согласно полученной информации. Сообщение будет повторяться несколько раз, поэтому если вы что-то не услышали или не поняли, прослушайте внимательно его еще раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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