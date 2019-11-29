2019-11-29T09:38:55+03:00
Общество

В двух курских парках меняют светильники

В ближайшее время работы пройдут и в скверах
Яна ШЕЛЕСТ
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В парке Дзержинского установили 113 «умных» светодиодных светильниковВ парке Дзержинского установили 113 «умных» светодиодных светильниковФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске в парке Дзержинского и сквере Изумрудный не работали светильники. Курские электрики провели ревизию, выявили неисправность запускающих устройств и заменили лампы. В Изумрудном не горело четыре фонаря, сейчас лампы уже заменили.

— В ближайшее время светильники заменят в парке Героев Гражданской войны, скверах Веспремский и Солянка, - сказал заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования города Курска Алексей Вяткин.

В парке Дзержинского установили 113 «умных» светодиодных светильников, которые включаются автоматически. Специалисты отладили систему запуска освещения - фонари здесь будут включаться раньше. Кроме того, в ближайшие дни в парке заменят четыре перегоревших светильника.

Напомним, 23 августа в Курске началась модернизация уличного освещения. Согласно контракту энергетики заменят более 25 тысяч светильников на 961 улице. Ежедневно меняют порядка 310, трудятся 12 бригад. Все работы планируют завершить к 22 декабря, когда вся страна будет отмечать День энергетика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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