В Курске продолжается замена уличных светильников

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-13T09:34:24+03:00

За последние две недели рабочие смонтировали более трех тысяч фонарей

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В Курске продолжается модернизация уличного освещения. Только за последние две недели рабочие смонтировали более трех тысяч новых светодиодных светильников. В общей сложности уже заменили порядка 15 700 фонарей – это более 60% от запланированного количества. Полностью модернизировано освещение на 252 улицах.

В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу «умных» светильников на центральных улицах – они будут снабжены модулями беспроводной связи, что дает техническую возможность управлять каждым из умных светильников в отдельности.

Из единой диспетчерской специалисты смогут дистанционно видеть статус светильника, потребление электроэнергии, управлять его световым потоком в зависимости от загруженности улиц. Например, снижение мощности светильника в ночные часы поможет уменьшить платежи за электроэнергию без ущерба для комфорта горожан.

В конце сентября в городе работали представители специализированной лаборатории, которые производили замеры освещенности на ряде участков до и после замены светильников. Испытания, проведенные по методике соответствующей ГОСТу, показали, что нормы освещенности на улицах, где установлены новые светильники, не просто выполняются, а превышены. Это делается для большего комфорта и безопасности людей.

Всего к концу декабря заменят более 25 800 светильников на 961 улице.

ИСТОЧНИК KP.RU