Курская рапиристка Инна Дериглазова одержала победу в народном голосовании

СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-28T11:15:34+03:00

Национальная спортивная премия учредило Правительство Российской Федерации в 2010 году Фото: Из открытых источников

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Завершилось народное голосование за номинантов на Национальную спортивную премию. В номинации «Гордость России» у Инны Дериглазовой 5171 голос; в номинации «Надежда России»/«Спортивная школа» у спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию 5374 голоса; в номинации «Спортивный парнас» у журналиста Игоря Василиади и газеты «Арена» 1594 голоса и 1153 голоса соответственно.

Организаторы сообщают, что все результаты голосования будут перепроверены и подсчитаны. В случае недействительности адресов и накрутки результатов эти голоса будут аннулированы. Согласно правилам конкурса результаты народного голосования не являются окончательными. При определении победителей будет учитываться решение Экспертного совета.

Национальную спортивную премию учредило Правительство Российской Федерации в 2010 году в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Премия включает в себя 11 номинаций.

Национальная спортивная премия – яркий и запоминающийся праздник, завершающий календарный год. Награждение лауреатов происходит в декабре на торжественной церемонии – красочном шоу с участием почетных гостей и популярных артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU