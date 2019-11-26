В Курске сотрудницу торгового центра обвиняют в краже
В Курске по подозрению в краже денег задержали сотрудницу одного из торговых центров. Посетительница фуд-корта случайно забыла свою сумку в кафе, а когда вернулась, не нашла ее на месте и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска воспользовались возможностями системы видеонаблюдения центра и смогли увидеть, кто совершает кражу.
Подозреваемая несколько раз подходила к столику, а затем забрала сумку. Сумку позже выбросила, а 17 тысяч рублей оставила себе. По факту кражи завели уголовное дело. Уже после первых допросов женщина добровольно возместила часть нанесенного ущерба. Тем не менее ей грозит до 5 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU