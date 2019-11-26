2019-11-26T14:53:41+03:00
Происшествия

В Курске сотрудницу торгового центра обвиняют в краже

Она забрала у посетительницы сумку с деньгами, считают в полиции
Ольга ДАНИЛОВА
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Сотрудница ТЦ частично вернула украденные деньгиСотрудница ТЦ частично вернула украденные деньгиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске по подозрению в краже денег задержали сотрудницу одного из торговых центров. Посетительница фуд-корта случайно забыла свою сумку в кафе, а когда вернулась, не нашла ее на месте и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска воспользовались возможностями системы видеонаблюдения центра и смогли увидеть, кто совершает кражу.

Подозреваемая несколько раз подходила к столику, а затем забрала сумку. Сумку позже выбросила, а 17 тысяч рублей оставила себе. По факту кражи завели уголовное дело. Уже после первых допросов женщина добровольно возместила часть нанесенного ущерба. Тем не менее ей грозит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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