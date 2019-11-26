«Мираторг» рассказал школьникам, кто такие дорперы

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-26T11:43:51+03:00

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АПХ «Мираторг» реализует на территории Курской области масштабные проекты по производству свинины, розовой телятины и ягнятины. Холдинг создал рабочие места для более 3000 тысяч жителей региона, а в перспективе к 2023 году крупнейший работодатель в сельскохозяйственной отрасли готов открыть еще 5000 вакансий. Уникальный овцеводческий комплекс «Фатежская ягнятина» стал пилотным индустриальным проектом по содержанию поголовья в закрытых комплексах. На предприятии создано 70 рабочих мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU