«Мираторг» рассказал школьникам, кто такие дорперы
Агрохолдинг организовал для старшеклассников Верхнелюбажской СОШ экскурсию на овцеводческий комплекс в Фатежском районе Курской области
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АПХ «Мираторг» реализует на территории Курской области масштабные проекты по производству свинины, розовой телятины и ягнятины. Холдинг создал рабочие места для более 3000 тысяч жителей региона, а в перспективе к 2023 году крупнейший работодатель в сельскохозяйственной отрасли готов открыть еще 5000 вакансий. Уникальный овцеводческий комплекс «Фатежская ягнятина» стал пилотным индустриальным проектом по содержанию поголовья в закрытых комплексах. На предприятии создано 70 рабочих мест.
ИСТОЧНИК KP.RU