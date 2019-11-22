2019-11-22T09:01:47+03:00
Происшествия

Под Курском из-за пожара эвакуировали 17 человек

Огонь вспыхнул ночью в трехкомнатной квартире
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло в КурчатовеЧП произошло в КурчатовеФото: Из архива КП.
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В 00:43 22 Ноября в оперативную дежурную смену МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире по улице Строителей в Курчатове Курской области.

По данным МЧС по прибытию в 00:45 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 00:47, ликвидирован в 00:50.

В результате пожара в трехкомнатной квартире огнем повреждены мебель и вещи б/у на площади 15 "квадратов", обгорели стены во всей квартире.

Пожарные спасли одного человека, эвакуировали 17.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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