Под Курском из-за пожара эвакуировали 17 человек
В 00:43 22 Ноября в оперативную дежурную смену МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире по улице Строителей в Курчатове Курской области.
По данным МЧС по прибытию в 00:45 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 00:47, ликвидирован в 00:50.
В результате пожара в трехкомнатной квартире огнем повреждены мебель и вещи б/у на площади 15 "квадратов", обгорели стены во всей квартире.
Пожарные спасли одного человека, эвакуировали 17.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU