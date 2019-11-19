2019-11-19T18:51:46+03:00
Происшествия

Суд оштрафовал курских чиновниц, присвоивших деньги за археологические раскопки

Женщины умыкнули из бюджета 600 тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Бывшие сотрудницы учреждения культуры выплатят штрафБывшие сотрудницы учреждения культуры выплатят штрафФото: Из архива КП.
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Ленинский районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу против бывших сотрудниц областного учреждения культуры. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения).

- Начальник и бухгалтер ОБУК «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области решили похитить бюджетные деньги, выделенные для проведения археологических работ. Для этого они, не ставя в известность индивидуального предпринимателя, заключили от его имени восемь фиктивных договоров якобы на выполнении археологических работ с целью выявления исторических ценностей на сумму более миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре.

Фактически для ведения раскопок чиновницы привлекли других специалистов, заключив с ними соглашение о проведении таких работ за значительно меньшую сумму.

Поступившие на счет Инспекции деньги частично были потрачены на оплату выполненных работ, а 600 тысяч рублей чиновницы присвоили.

Суд оштрафовал их на 400 и 500 тысяч рублей соответственно.

Также с них взыскали сумму причиненного ущерба. Для обеспечения иска на имущество женщин наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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