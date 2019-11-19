2019-11-19T18:44:38+03:00
Происшествия

Курянин, устанавливая колонку, отключил от газа три многоэтажки

Он перепутал ввод газовой и водопроводной труб
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло на улице Карла МарксаЧП произошло на улице Карла МарксаФото: Из архива КП.
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В минувшую субботу три дома по улице Карла Маркса оказались отключенными от газоснабжения. Причиной стала самонадеянность жильца одной из квартир: мужчина решил самостоятельно заменить газовую колонку, однако перепутал ввод газовой и водопроводной труб. В результате вода попала в систему газоснабжения, что и привело к отключению газа у жителей трех многоквартирных домов. Сотрудники АО «Газпром-газораспределение-Курск» откачали воду, газоснабжение было восстановлено.

Управление по делам ГО и ЧС при Администрации Курска напоминает жителям о необходимости и важности соблюдения правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Установка, техническое обслуживание и ремонт газового оборудования могут производиться только специалистами, аттестованными на проведение газоопасных работ, а организация, предоставляющая такие услуги, должна иметь допуск к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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