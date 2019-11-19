Экологическая безопасность «Мираторг» - на высоте!

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-19T09:32:42+03:00

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Агрохолдинг реализует в области масштабные проекты по производству свинины, розовой телятины и ягнятины, обеспечив рабочими местами уже порядка 3000 человек. Компания активно инвестирует в поддержание высочайшего уровня экологической безопасности своих предприятий: современные высокоэффективные очистные сооружения и внедренные технологии позволяют свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Результаты этой работы регулярно оценивают комиссии государственных надзорных органов и независимые эксперты.

В состав комиссии «Экопатруля» вошли специалисты Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора. Экспертов познакомили с реализацией процесса и технологией внесения органического удобрения на поля компании в Фатежском районе. Комиссия оценила систему обеспечения экологической безопасности, осмотрела специальные инженерные сооружения – лагуны, где в результате процесса естественной ферментации стоков со свиноводческой площадки получают ценнейший с точки зрения агрономии продукт – натуральное органическое удобрение. А представители Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Курской области отметили полное соответствие требованиям природоохранного законодательства.

- Одна из важнейших задач - строгое соблюдение всех норм законодательства, и инвестиционная программа «Мираторг» ежегодно предусматривает средства на внедрение передовых технологий. Бережное отношение к ресурсам и земле, персональная ответственность каждого сотрудника в этом вопросе – гарантия экологической безопасности на территориях, где располагаются объекты компании, а также залог благополучия населения. Холдинг заинтересован в сохранении и поддержании природных ресурсов, - подчёркивают в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU