Под Курском пьяный подросток опрокинул автомобиль

18 Нояб. 16:29 2019-11-18T16:29:16+03:00

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17 ноября примерно в 04.40 в селе Большое Солдатское 17-летний водитель автомобиля «Рено Логан», не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения ехал по улице Советской.

Около дома № 103 он, по предварительным данным, не справился с управлением. Автомобиль улетел в кювет, где перевернулся.

В результате ДТП пассажиры – две женщины и один мужчина получили ранения, с которыми были доставлены в Большесолдатскую центральную районную больницу.

16 ноября рано утром водитель мотоцикла, у которого также не было водительских прав, сбил в Кореневском районе пожилую велосипедистку. Женщина скончалась на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU