Под Курском пьяный подросток опрокинул автомобиль
17 ноября примерно в 04.40 в селе Большое Солдатское 17-летний водитель автомобиля «Рено Логан», не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения ехал по улице Советской.
Около дома № 103 он, по предварительным данным, не справился с управлением. Автомобиль улетел в кювет, где перевернулся.
В результате ДТП пассажиры – две женщины и один мужчина получили ранения, с которыми были доставлены в Большесолдатскую центральную районную больницу.
16 ноября рано утром водитель мотоцикла, у которого также не было водительских прав, сбил в Кореневском районе пожилую велосипедистку. Женщина скончалась на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU