2019-11-18T15:17:46+03:00
Происшествия

Под Курском мотоциклист сбил насмерть велосипедистку

Смертельное ДТП произошло в Кореневском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на местеЖенщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на местеФото: Из архива "КП"
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16 ноября примерно в 7.10 58-летний водитель мотоцикла «Motoland» ехал по автодороге Рыльск - Коренево - Суджа - Секерино. На втором километре трассы он сбил 67-летнюю велосипедистку. Женщина скончалась на месте.

Водитель мотоцикла, у которого не было прав, получил травмы, с которыми был доставлен в Кореневскую центральную районную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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