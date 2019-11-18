В центре Курска высадили шаровидные клены

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-18T13:17:24+03:00

При выборе деревьев учитывались и их декоративные свойства

Изменить размер текста: A A

В Курске на улице Марата убрали старые липы. Решение об их сносе приняли после проведенного обследования, во время которого специалисты выявили серьезные повреждения и опасные грибковые заболевания.

На смену липам уже высадили шаровидные клены высотой около трех метров. Для защиты от холода стволы укутали специальным бамбуковым «одеялом». Дополнительно деревца закрепили растяжками, чтобы их не повредил ветер.

Шаровидные клены более устойчивы к заболеваниям и различным воздействиям внешних факторов. При выборе деревьев учитывались и их декоративные свойства.

ИСТОЧНИК KP.RU