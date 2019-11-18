2019-11-18T11:30:41+03:00
Общество

Росприроднадзор подаст в суд для приостановки деятельности курского «Экотекса»

Куряне продолжают жаловаться на едкий дым
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
На предприятие регулярно поступают жалобы от курянНа предприятие регулярно поступают жалобы от курян
Изменить размер текста:

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора завершило внеплановую проверку ООО «Экотекс». На это предприятие регулярно поступают жалобы от курян, проживающих рядом с его промплощадкой.

Как рассказали в управлении, материалы проверки будут переданы в суд для установления административного правонарушения. Кроме того, готовится предписание, требующее проводить работы только в соответствии с установленным технологическом процессом.

Напомним, куряне, проживающие в районе поселка «Аккумулятор», начали жаловаться на едкий дым из труб «Экотекса» еще весной. Предприятие было остановлено в связи с выявленными многочисленными нарушениями.

После установки специальных фильтров производство запусти вновь, однако ситуация не нормализовалась и жалобы жителей близлежащих домов на едкий дым не прекратились.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске на проспекте Ленинского Комсомола прорвало теплосеть
Под Курском мотоциклист сбил насмерть велосипедистку
В Курской области с таксофонов теперь можно звонить бесплатно
В Курске на улице Малых пройдет патриотическая акция
В центре Курска высадили шаровидные клены
Курянин обворовывал девушек, с которыми знакомился в соцсетях
В Курске отключат свет
В Курске ребенку-инвалиду не выдавали иглы для инсулина
В Курске открывается выставка Федора Петровича и Розы Владимировны Трегуб
Актер Курского драмтеатра получил государственную награду
На дорогах Курской области испытают новый защитный состав
В Курске прошли Клыковские чтения
В курской школе зимних видов спорта сделают ремонт
Под Курском нашли артснаряд
В Курской области при пожаре в частном доме пострадал человек
К декабрю в Курской области терминалами безналичной оплаты оснастят 320 автобусов
Жителей Курской области просят отказаться от поездок в туман
Под Курском сгорели два дома
Руководство курского СК проведет прием
В Курске проект студенческого спортклуба получил президентский грант
Под Курском горел комбайн
Четыре курские усадьбы помогут возродить на федеральном уровне
Курскую спортшколу возглавил известный лыжник Алексей Петухов
Несколько улиц Курска останутся без света
В Курской области началась подготовка к новогодним праздникам
Курскую колонию посетил имам
Концерт Погудина в Курске прошел с аншлагом
Курянин незаконно поставил ангар в природоохранной зоне