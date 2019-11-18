Росприроднадзор подаст в суд для приостановки деятельности курского «Экотекса»

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-18T11:30:41+03:00

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Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора завершило внеплановую проверку ООО «Экотекс». На это предприятие регулярно поступают жалобы от курян, проживающих рядом с его промплощадкой.

Как рассказали в управлении, материалы проверки будут переданы в суд для установления административного правонарушения. Кроме того, готовится предписание, требующее проводить работы только в соответствии с установленным технологическом процессом.

Напомним, куряне, проживающие в районе поселка «Аккумулятор», начали жаловаться на едкий дым из труб «Экотекса» еще весной. Предприятие было остановлено в связи с выявленными многочисленными нарушениями.

После установки специальных фильтров производство запусти вновь, однако ситуация не нормализовалась и жалобы жителей близлежащих домов на едкий дым не прекратились.

ИСТОЧНИК KP.RU