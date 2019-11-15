Курскую колонию посетил имам

15 Нояб. 14:35 2019-11-15T14:35:00+03:00

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Имам Курской области Иса Салимсултанов познакомился с исправительной колонией и пообщался с осужденными, исповедующими ислам, рассказали в УФСИН региона. Это первый визит священнослужителя ислама в пенитенциарные учреждение региона. В рамках проведения всероссийской акции "Неделя межрелигиозного диалога" было достигнуто соглашение о привлечении к работе с верующими, которые отбывают срок в исправучреждениях региона, имама местной религиозной организации мусульман.

Представители РПЦ и имам побывали в отрядах общежитий для осужденных, в медицинской части, познакомились с условиями проживания осужденных.

- В заключении визита имам Иса Салимсултанов встретился с осужденными, исповедующими ислам, прочел лекцию об основных положениях религии, недопустимости порочного образа жизни, призвал всех собравшихся совершать как можно больше добрых дел, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время межрелигиозная группа священнослужителей также посетит и другие исправительные учреждения региона, в рамках посещений запланированы не только беседы с осужденными, но и проведение тематических викторин на знания основ христианства и мусульманства.

ИСТОЧНИК KP.RU