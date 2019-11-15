2019-11-15T11:11:13+03:00
Происшествия

Под Курском в ДТП с фурой погибли две женщины

Смертельная авария произошла в Железногорском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Автомобиль «Киа» столкнулся с фуройАвтомобиль «Киа» столкнулся с фуройФото: УМВД России по Курской области.
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15 ноября примерно в половине восьмого утра на 28 километре автодороги Тросна-Калиновка автомобиль «Киа» под управлением 54-летней женщины столкнулся с фурой «ДАФ» с полуприцепом.

Водитель легковушки и женщина-пассажир скончались Фото: УМВД России по Курской области.

Водитель легковушки и женщина-пассажир скончалисьФото: УМВД России по Курской области.

В результате ДТП водитель легковушки и неустановленная женщина-пассажир скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства аварии, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии Фото: УМВД России по Курской области.

Полиция выясняет все обстоятельства аварииФото: УМВД России по Курской области.

11 ноября в Железногорском районе в ДТП попал маршрутный микроавтобус, следующий из Брянска в Курск. Погиб один человек и 13 получили ранения.

ДТП под Железногорском.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

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