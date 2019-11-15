Под Курском в ДТП с фурой погибли две женщины

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-15T11:11:13+03:00

Автомобиль «Киа» столкнулся с фурой Фото: УМВД России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

15 ноября примерно в половине восьмого утра на 28 километре автодороги Тросна-Калиновка автомобиль «Киа» под управлением 54-летней женщины столкнулся с фурой «ДАФ» с полуприцепом.

Водитель легковушки и женщина-пассажир скончалисьФото: УМВД России по Курской области.

В результате ДТП водитель легковушки и неустановленная женщина-пассажир скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства аварии, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Полиция выясняет все обстоятельства аварииФото: УМВД России по Курской области.

11 ноября в Железногорском районе в ДТП попал маршрутный микроавтобус, следующий из Брянска в Курск. Погиб один человек и 13 получили ранения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kursk.kp.ru/video/embed/743927" frameborder="0"></iframe> ДТП под Железногорском.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU