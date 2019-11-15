Под Курском в ДТП с фурой погибли две женщины
15 ноября примерно в половине восьмого утра на 28 километре автодороги Тросна-Калиновка автомобиль «Киа» под управлением 54-летней женщины столкнулся с фурой «ДАФ» с полуприцепом.
Водитель легковушки и женщина-пассажир скончалисьФото: УМВД России по Курской области.
В результате ДТП водитель легковушки и неустановленная женщина-пассажир скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства аварии, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
Полиция выясняет все обстоятельства аварииФото: УМВД России по Курской области.
11 ноября в Железногорском районе в ДТП попал маршрутный микроавтобус, следующий из Брянска в Курск. Погиб один человек и 13 получили ранения.
ДТП под Железногорском.Материалы пресс-служб
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