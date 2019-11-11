Под Курском в ДТП с маршруткой погиб один человек и 13 получили ранения

Серьезное ДТП с участием маршрутного микроавтобуса произошло 10 ноября на трассе Железногорск – Дмитриев в Железногорском районе, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

По предварительным данным, недалеко от села Линец 37-летний водитель автомобиля «Грейт Волл Ховер» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Пежо Боксер», который двигался из Курска в Брянск.

Водитель «Ховера» от полученных травм скончался на местеФото: УМВД России по Курской области.

В результате ДТП водитель «Ховера» от полученных травм скончался на месте. 11 пассажиров микроавтобуса и два пассажира внедорожника получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

В устранении последствий ДТП принимали участие 33 человека, 12 единиц техники, в том числе от МЧС 15 человек и пять единицы техники. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

13 человек получили травмыФото: УМВД России по Курской области.

7 октября в Курске на Магистральном проезде в ДТП с маршруткой погибли две женщины и шесть человек получили ранения. Микроавтобус в кромешной тьме врезался в припаркованную на обочине фуру.